O preço final ficou-se pelas 3,065 milhões de libras (3,54 milhões de euros no câmbio atual), superando a base estipulada de 2,2 milhões de libras (2,5 milhões de euros) estipulada.

A venda aconteceu hoje no leilão noturno de obras do século XX/XXI, onde estão 52 lotes, com obras de artistas como Lucian Freud, Peter Doig, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Damien Hirst, Gerhard Richter, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, George Condo, Marlene Dumas e Lucio Fontana.

O painel de Paula Rego correspondia ao lote 20 deste leilão.