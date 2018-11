“Esta ‘Conversa ao vivo’ é o resultado do meu anterior espetáculo em parceria com a Leonor Barata. Este disco postal, que vai sair agora em CD ou em Vinil, e que se pode enviar, é uma edição a partir de uma série de conversas e espetáculos que fizemos ao longo de 2017 e 2018, em vários lugares de Portugal, sobre amor, a partir de textos de poetas, sobretudo portugueses (mas também alemães)”, explica Patrícia Portela.

É o primeiro disco da escritora portuguesa e autora de diversos projetos artísticos, “um objeto híbrido, que contém postais, poemas, conversas, que convida toda a gente a pegar num gira-discos, a largar os telemóveis e a falar sobre amor à volta de uma mesa, com um copo de vinho, um queijo, ou simplesmente com bons amigos”.

Patrícia Portela foi a vencedora da primeira edição Bolsa de Residência Literária do Camões Berlim. Desse mês na capital alemã, nasceu o livro “Dias Úteis”.

“Foi uma experiência incrível, um momento de viragem para mim. A cidade de Berlim é ótima para trabalhar, lembro-me de escrever muito, e de ver espetáculos, exposições. Foram trinta dias de inspiração. Daí saiu um livro que me ligou para sempre a Berlim”, confessa a escritora.

Além deste evento de inauguração, o dia 29 (quinta-feira) vai ser dedicado a evocar José Saramago, no ano em que se comemoram 20 anos da atribuição do Prémio Nobel de Literatura, com leituras de excertos do livro “Viagem a Portugal”, pelo ator Jochen Nix, acompanhado de uma prova de vinhos, conduzida pela enóloga Teresa Rosário.

O encerramento da Feira do Livro, no dia 30 (sexta-feira) será marcado por uma sessão de leitura com as poetas brasileiras Adelaide Ivánova e Érica Zíngano, a poeta e tradutora alemã Odile Kennel e os poetas portugueses Tiago Cutileiro e Nuno Moura, também editor da Douda Correria.

“Esta Feira do Livro integra-se na estratégia da Camões Berlim que se tem orientado pela procura de projetos de continuidade como a criação de uma Bolsa de Residência Literária, que terá em 2019 a sua quarta edição, a presença com um programa literário nas Feiras do Livro de Leipzig e de Frankfurt, as visitas de editores de língua alemã a Portugal, o trabalho muito próximo com tradutores e a permanente disponibilização de excertos traduzidos de autores de língua portuguesa a editoras de língua alemã”, sublinha Patrícia Severino, diretora do Camões Berlim.

Portugal é o país convidado da Feira do Livro de Leipzig, que vai decorrer em 2021.