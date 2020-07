Contactada pela agência Lusa, fonte da galeria indicou que a sessão de apresentação do livro "Nikias Skapinakis - paisagens [landscapes]", de Bernardo Pinto de Almeida, numa edição conjunta com a Documenta, terá início pelas 18:30.

Na mesma altura, será inaugurada uma exposição com sete obras inéditas do artista, da série abstrata monocromática intitulada “Descontinuando”.

As pinturas inéditas a preto e branco, com sugestão de paisagens, são reproduzidas no livro, e fazem parte de uma série iniciada no ano passado que já foi alvo de uma primeira exposição, no outono, acolhida pelos Artistas Unidos, no Teatro da Politécnica, em Lisboa.

No lançamento do novo livro estarão presentes o pintor Manuel Casimiro, o crítico de arte Nuno Crespo e o autor do livro, investigador e professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, para uma conversa em torno da obra de Nikias Skapinakis.

A Galeria Fernando Santos indicou que está previsto realizar-se uma sessão do lançamento do livro, também em Lisboa, em data posterior.