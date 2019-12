A mostra é composta por obras inéditas doadas pela artista à Casa das Histórias, abrangendo mais de 60 anos de produção, anunciou a Fundação D. Luís, que organiza a exposição e parceria com a Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do Bairro dos Museus.

A inauguração da exposição está marcada para quinta-feira, com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, altura em que será também assinado um novo contrato Casa das Histórias – Museu Paula Rego, que garante a continuidade deste projeto por mais dez anos, segundo a fundação.

“Este contrato reafirma, afinal, a relação de confiança entre todas as partes, começando deste modo um novo ciclo com energias renovadas e novidades numa programação que é e será sempre fiel ao universo artístico de Paula Rego”, realça o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

Em representação da artista, será o seu filho Nick Willing a assinar o contrato Casa das Histórias-Museu Paula Rego 2019-2029.

Datados de 1953 a 2019, os trabalhos expostos convidam a percorrer o vasto e diversificado universo artístico de Paula Rego, que inclui desenhos soltos, cadernos de desenhos inéditos e a mais recente obra tridimensional da artista, “Orgulho/Pride” (da série “Sete Pecados Mortais”), exibida pela primeira vez em Portugal.