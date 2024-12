Além das aulas, a escola produz filmes e projetos audiovisuais e oferece experiências práticas para quem deseja construir uma carreira como ator.

Estes workshops são dirigidos a várias faixas etárias e focados no trabalho com câmara. Abordam a construção de cenas e culminam na gravação de materiais que podem ser utilizados em portfólios ou showreels, proporcionando uma experiência prática.

De 21 e 22 de dezembro acontece 'Acting Workshop +18', onde o fundador da escola João Santos Silva irá conduzir aulas na Oficina das Artes da Ajuda. "Este workshop propõe um processo de auto-descoberta, explorando as dinâmicas do eu e a relação com o outro. Através de exercícios práticos de acting, alinhados às exigências da profissão, com o objetivo de aprimorar as habilidades técnicas e incentivar um olhar mais criativo e consciente sobre o trabalho do ator", refere a escola no seu site.

Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, também na Oficina das Artes da Ajuda, é a vez do 'Let it Happen Kids Workshop', para crianças dos 6 aos 10 anos. Neste workshop de Cinema as crianças vão ter "uma experiência criativa onde os participantes exploram histórias, desenvolvem personagens e descobrem o universo do cinema de forma divertida. Focado na expressão vocal, corporal e na criatividade, este workshop promove confiança, colaboração e comunicação", sublinha a escola. Os professores são Ana Bento, Carmo Bebiano e João Santos Silva.

Na mesma altura, 27, 28 e 29 de dezembro acontece também o workshop 'Acting workshop com João Santos Silva', na Rua Cabo Manuel Leitão, nº 1, para jovens dos 12 aos 18 anos. Aqui as aulas serão conduzidas por João Santos Silva na Oficina das Artes da Ajuda e a proposta é "um processo de autodescoberta, explorando as dinâmicas do eu e a relação com o outro. Através de exercícios práticos de acting, alinhados às exigências da profissão, o objetivo é aprimorar as habilidades técnicas e incentivar um olhar mais criativo e consciente sobre o trabalho do ator", diz a escola.

O preço destes workshops é diferente em cada um, mas rondam os 100 euros.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas diretamente no site da escola aqui.