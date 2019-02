Em comunicado, a organização indica que a aposta vai ser feita na “inovação à base de produtos endógenos”, com incentivos ao empreendedorismo local.

Luís Segadães, presidente das “Sete Maravilhas de Portugal”, explicou que este projeto olha para “a doçaria portuguesa com uma perspetiva inovadora”, promovendo a criação de novos doces.

O presidente da organização revelou ainda que este evento valoriza “a formação e a especialização em novas profissões associadas à doçaria e pastelaria portuguesa”.

De acordo com as “Sete Maravilhas de Portugal”, as categorias que vão ser avaliadas são: Doces de Território, Bolo de Pastelaria, Doce de Colher e Doce à Fatia, Biscoitos e Bolos Secos, Doces Festivos, Doces de Fruta e Mel e Doces de Inovação.