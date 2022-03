A programação do palco Rock Your Street, anunciada hoje numa conferência de imprensa em Lisboa e num comunicado, “apresenta um alinhamento carregado de ritmos do mundo”.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, inicialmente agendada para 2020 e adiada devido à pandemia da covid-19, decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista.

A Rock Your Street vai acolher concertos de Jupiter & Okwess, Bombino, Paulo Flores & Prodígio, Bruno Pernadas, Omar Souleyman, Arooj Aftab, Idiotape, Johnny Hooker, Titica, Sara Correia, Magdalena Bay e Francisco, El Hombre.

O cartaz do 9.º Rock in Rio Lisboa inclui atuações, no Palco Mundo, de Ellie Goulding, Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e David Carreira, Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés, Bush, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB.