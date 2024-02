O SAPO24 selecionou onde pode ver os filmes nomeados até à grande noite do cinema, que será apresentada por Jimmy Kimmel.

'Oppenheimer' e 'Pobres Criaturas' são quem domina as nomeações, bem como os atores Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr e Da'Vine Joy Randolph, estão entre os melhores.

'Oppenheimer', foi o filme com mais nomeações, 13, seguindo-se 'Pobres Criaturas' com 11, 'Assassinos da Lua das Flores' com 10 e Barbie oito.

Nesta lista existem ainda várias referências a Portugal, sendo que Joaquim dos Santos é um dos três realizadores de 'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso', que concorre a Melhor Filme de Animação e a cantora Carminho interpreta um fado que faz parte do filme 'Pobres Criaturas' que concorre na melhor Banda Sonora Original.

Onde ver os filmes nomeados?

'Oppenheimer' - Disponível nos cinemas e para aluguer ou compra na Apple TV+

'Pobres Criaturas' - Estreou no dia 25 de janeiro, nos cinemas nacionais.

'Assassinos da Lua das Flores' - Ainda nos cinemas e está também na Apple TV+

'Barbie' - Já esteve nos cinemas, agora está disponível na plataforma HBO Max.

'Maestro' - Ainda disponível em alguns cinemas em Lisboa e no Porto, também na Netflix.

'A Zona de Interesse' - Está nos cinemas desde 18 de janeiro.

'Os Excluídos' - Estreia a 15 de fevereiro nos cinemas nacionais.

'Anatomia de uma Queda' - Estreia hoje, dia 1 de fevereiro, nos cinemas nacionais.

'Vidas Passadas' - Estreia a 8 de fevereiro nos cinemas nacionais.

'American Fiction' - Ainda não tem data de estreia em Portugal.

'Rustin' - Disponível na plataforma Netflix.

'Nyad' - Disponível na plataforma Netflix.

'A Cor Púrpura' - Estreia a 8 de fevereiro nos cinemas nacionais.

'A Sociedade da Neve' - Disponível na plataforma Netflix.

'A Sala de Professores' - Estreia a 22 de fevereiro nos cinemas nacionais.

'Eu, Capitão' - Estreia a 29 de fevereiro nos cinemas nacionais.

'Dias Perfeitos' - Estreou a 14 de dezembro e continua em alguns cinemas de Lisboa e do Porto.

'Bobi Wine: O Presidente do Povo' - Disponível na plataforma Disney +.

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' - Pode ser visto na TvCine e está também disponível na Apple TV+.

'O Rapaz e a Garça' - Estreou no dia 9 de novembro e continua disponível em algumas salas de cinema de Lisboa e do Porto.

'Elemental' - Disponível na plataforma Disney + e Apple TV+.

'Nimona' - Disponível na plataforma Netflix.

A lista nomeados para os Óscares 2024 pode ser vista aqui.