De acordo com a BLITZ, o concerto vai acontecer no dia 20 de maio, com local ainda por definir.

Regressam agora à Europa e a Londres, berço de fundação do grupo. Segundo o “Mail Online”, estão a ser preparados quatro concertos no estádio do Tottenham Hotspurs, na capital do Reino Unido, que tem capacidade para 62 mil pessoas.

Quanto a Portugal, tudo indica que aconteça no Estádio da Luz, em Lisboa, o mesmo palco que recebeu Taylor Swift no ano passado. Considerando a data avançada, o concerto não se deverá sobrepor à última jornada da Liga Portugal Betclic, a acontecer no fim de semana de 17 e 18 de maio.

Os restantes concertos da digressão ainda não foram divulgados, estando apenas confirmada a passagem por Barcelona (11 e 15 de maio), Lisboa (20 de maio), Sevilha (data a confirmar), Roma (29 de maio), Amesterdão (5 e 9 de junho), Zurique (13 de junho), Copenhaga (17 de junho), Londres (24 e 28 de junho), Berlim (5 de julho), Munique (12 de julho) e Paris (19 de julho), segundo o site iorr.org. A BLITZ adiciona ainda que todos os concertos têm lugar em estádios.

Mick Jagger e Keith Richards, nomes icónicos do rock britânico, sobem assim novamente a palco, ambos com 81 anos. Antes, tocaram no estádio Alvalade XXI, em Lisboa, em 2007; no Estádio do Dragão, no Porto, em 2006; no Estádio Cidade de Coimbra, em 2003, e no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 1995 e em 1990.

A Hackney Diamonds Tour começou nos Estados Unidos da América em abril de 2024, espetáculos que renderam à banda 225 milhões de euros.