Organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em parceria com o Patriarcado de Lisboa, a Câmara Municipal e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a iniciativa tem como objetivo a promoção do património e da história dos conventos de Lisboa que atualmente cumprem propósitos diferentes.

A diretora de Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Margarida Montenegro, explicou à Lusa que este evento “acontece pela importância que estas casas religiosas (mosteiros, conventos, hospícios) tiveram na cidade de Lisboa, pois não só pontuavam a paisagem urbana da cidade, como também tinham relevância arquitetónica e artística”.

Relativamente ao programa do ‘Open Conventos’, arranca na quinta-feira às 18:00, no Mosteiro de São Vicente de Fora, e é dedicado exclusivamente a um concerto de órgão de Sérgio Silva, seguido de uma conversa aberta sobre o tema “O que fazer dos conventos de Lisboa?”.

As visitas livres acontecem entre as 10:00 e as 18:00 e as visitas guiadas e itinerários entre as 10:00 e as 15:00. Porém, a entrada nas igrejas pode estar condicionada durante os atos litúrgicos.

A participação no ‘Open Conventos’ é gratuita, mediante marcação, sendo no mínimo aceites 10 participantes e no máximo 30. Para as visitas livres não é necessária marcação.

A diretora de Cultura salienta que este evento é “dirigido a toda a população”, que terá cerca de 100 voluntários para os “acolher e prestar informações sobre cada lugar”.