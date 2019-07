Em entrevista à agência Lusa, o responsável pela organização, Carlos Marreiros, explicou como tudo se processou num espaço de 24 horas, garantindo, por outro lado, que o VOA está confirmado para o próximo ano.

O Altice Arena foi mesmo o único espaço disponível para acolher a primeira edição do evento na capital, após os problemas verificados no palco montado no Estádio do Restelo, também em Lisboa.

"Chegou a estar em cima da mesa cancelarmos o festival, porque a estrutura do teto do palco que sustém todo o equipamento de som e luz teve uma falha de estrutura. A Altice foi incansável em tentar arranjar uma solução e adiar eventos para receber o festival", contou o responsável da Prime Artists.

Perante o imprevisto, a alteração acabou por ser efetuada num tempo recorde durante a noite e em condições complicadas, segundo foi explicado à Lusa no segundo e último dia do evento.

"O tempo que tivemos para preparar toda esta logística, desmontar um festival, transportar e montar numa outra sala em 24 horas foi um trabalho sub-humano de todas as equipas que estão connosco desde o primeiro momento", sublinhou.