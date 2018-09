Intitulada "Serenatas com a Lua Por Perto", a iniciativa pretende levar até locais da zona classificada como Património Mundial da cidade, no centro histórico, um outro tipo de serenatas, numa ponte entre "uma forma erudita e a serenata que tanto caracteriza Coimbra", disse o novo maestro titular da Orquestra Clássica do Centro (OCC), Jan Wierzba, que falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa que decorreu hoje à tarde.

Os concertos são protagonizados por músicos da OCC, sempre acompanhados por cantores convidados, em espetáculos de entrada gratuita e em espaços abertos, sendo eles o Palácio da Justiça (dia 08 e 21), o Pátio das Escolas (14) e o Museu Nacional Machado de Castro (22).

Durante a conferência de imprensa de apresentação da programação dos próximos seis meses, Jan Wierzba destacou também um projeto com nove municípios da região de Coimbra, em que a orquestra vai contar com a participação de músicos de bandas filarmónicas de cada um dos concelhos.

A iniciativa, que vai decorrer entre outubro deste ano e fevereiro de 2019, vai passar por uma seleção de músicos desses concelhos, que irão depois ensaiar com a orquestra e participar nos concertos, num projeto "extremamente inclusivo, que abre as portas a outros músicos", por forma a terem a experiência de trabalhar num ambiente profissional, sublinhou o maestro, durante uma conferência de imprensa, que serviu também para se apresentar como novo diretor artístico da OCC.

Para o futuro próximo, o jovem maestro pretende desafiar a formação "para fazer alguns projetos de fusão", nomeadamente com o jazz ou até com música do mundo e estabelecer um diálogo "com a música contemporânea".