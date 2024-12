"A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) junta-se à Acreditar, numa iniciativa solidária, que decorre em todo o país, com o apoio dos associados da APCC e da Metropolitana. A campanha tem início, no dia 5 de dezembro com um Concerto da Orquestra de Sopros da Metropolitana, na praça central do Centro Colombo, às 18h00", informa a Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

Assim, o concerto solidário surge a par com uma campanha de recolha de fundos a reverter integralmente a favor da Acreditar e qualquer pessoa pode ajudar, independentemente do sítio onde se encontra.

Para tal, a associação disponibiliza os dados necessários para vários tipos de donativos: MBWay, Multibanco, Paypal, tranferência bancária ou transferência internacional. Toda a informação pode ser consultada aqui.