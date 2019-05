O último Concerto de Domingo da temporada, em maio de 2020, junta o maestro Nuno Coelho e o “Guia de Orquestra para Jovens”, de Benjamin Britten, obra desenvolvida a partir de um tema do compositor barroco Henry Purcell.

Os domingos são também dia dos concertos dos solistas, no Grande Auditório.

No ciclo Cinema e Música, a Orquestra Gulbenkian acompanhará a exibição de “O Império Contra-Ataca”, de George Lucas, com a banda sonora de John Williams tocada ao vivo, assim como a música de “Fantasia”, de Walt Disney, e de “Serenata à Chuva”, da dupla Stanley Donen e Gene Kelly.

O Grande Auditório Gulbenkian retomará igualmente as transmissões da Metropolitan Opera de Nova Iorque, com as principais encenações da temporada: “Turandot”, “Madama Butterfly” e “Tosca”, de Puccini, “Manon”, de Massenet, “Akhnaten”, de Philip Glass, “Wozzeck”, de Alban Berg, “Porgy and Bess”, de Gershwin, “Agrippina”, de Handel, “O Navio Fantasma”, de Wagner, e “Maria Stuarda”, de Donizzetti.

A ópera também domina o programa da orquestra para o concerto no Vale do Silêncio, em setembro, durante o Festival Lisboa na Rua.

“Jovens músicos em ascensão”, entre os quais o acordeonista português João Barradas, dão corpo ao Domingo de Portas Abertas, em fevereiro, no âmbito da iniciativa internacional “Rising Stars”.

Em outubro próximo, a Gulbenkian acolherá de novo a fase final do Prémio Jovens Músicos, da Antena2/RTP.

A temporada Gulbenkian de Música 2019/2020 foi apresentada hoje, em Lisboa, com a pianista Maria João Pires, como protagonista, numa residência que prevê três recitais, a realizar de setembro a março.

A programação assinala igualmente os 50 anos de trabalho do maestro Michel Corboz, com o Coro e a Orquestra, e abre as comemorações dos 250 anos do nascimento de Beethoven (1770), em janeiro, com a integral dos 16 quartetos para cordas do compositor.

Os pianistas Mitsuko Uchida, Grigory Sokolov, Nelson Freire, Elisabeth Leonskaja, Mikhail Pletnev e Martha Argerich, os violoncelistas Mischa Maisky e António Meneses, a violinista Isabelle Faust e o maestro Jordi Savall são alguns dos grandes intérpretes esperados.

Os primeiros concertos da temporada estão marcados para 07 e 08 de setembro, no Grande Auditório, com a Orquestra de Jovens Gustav Mahler, mas serão os 150 anos do nascimento do fundador, Calouste Sarkis Gulbenkian, que vão determinar o início da programação regular, em 21 de setembro, com a abertura do ciclo “Oriente-Ocidente”, num diálogo de culturas, a prolongar-se por oito datas, até 18 de novembro.

A programação completa está disponível em gulbenkian.pt/musica.