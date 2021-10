Nesta biografia, editada pela Oficina do Livro (Leya), "Mariza, os amigos, a família e os músicos revelam-nos a mulher fora do palco, sem saltos altos nem vestidos de renda, com a mão que costumamos ver a agarrar o microfone segurando com força a do seu filho".

De Moçambique às ruelas da Mouraria, a obra atravessa "a convivência com dois universos tão diferentes" que moldaram "de forma indelével", "como mulher e como artista", a personalidade da fadista.

"A história de Mariza" é assinada pela jornalista Dina Soares.

Esta é a capa do livro, que chega esta semana às livrarias: