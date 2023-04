Porquê dia 23 de abril para celebrar o livro e a leitura? A data é celebrada internacionalmente desde 1996 e, segundo reza a história, tem por base a lenda de S. Jorge e o Dragão, que na Catalunha honra a tradição segundo a qual, neste dia, os cavaleiros oferecem às damas uma rosa vermelha de S. Jorge (Sant Jordi) e recebem em troca um livro, testemunho das aventuras do cavaleiro.

"Diz a lenda que na pequena cidade de Montblanc, apareceu um dia um dragão maligno que aterrorizou a população. Porque o seu apetite era insaciável e não havia animais que chegassem, a população decidiu sacrificar uma pessoa por dia. Cedo foi escolhida a filha do rei, mas, quando esta ia ser devorada pelo monstro, um valente cavaleiro chamado Jorge interpôs-se entre eles e matou o dragão. Do sangue que escorreu do dragão nasceu uma roseira, da qual Jorge ofereceu a mais bonita rosa vermelha à princesa. Vem daí a tradição de, neste dia, os cavaleiros oferecerem às suas damas uma rosa vermelha, e as mulheres começarem a presentear os homens com um livro, testemunho das aventuras do heroico cavaleiro". É o Centro Cultural de Belém que recorda também a lenda a partir da qual decidiu este domingo celebrar o livro com a iniciativa Uma Rosa por Um Livro, uma recolha de livros em troca de uma rosa vermelha. Os livros recolhidos serão doados a uma instituição de solidariedade social ou a uma biblioteca (a definir).

Estamos a ler mais?

Um estudo recente da consultora GFK conclui que sim e, mais do isso, coloca Portugal como o país em que as vendas de livros mais cresceram num conjunto de oito países europeus (Portugal, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha e Suíça).

Em Portugal, as receitas com a venda de livros cresceram 16,2% e este foi o maior resultado desde 2006. É verdade que o aumento dos preços acompanharam as vendas, mas a boa notícia é o interesse crescente pela leitura.

O que é que andámos a ler em 2022? Guias de viagens (cresceram 30%), banda desenhada (destaque para a Manga), literatura em língua inglesa e o segmento denominado de "jovem adulto". O interesse dos mais jovens pela leitura é uma das boas notícias e aqui o empurrão das redes sociais tem um contributo positivo, nomeadamente o TikTok. Não é por acaso que um dos principais eventos literários internacionais, a Feira de Frankfurt, fez uma parceria com esta rede social.

Sugestões de agenda para celebrar o livro e a leitura

Hoje dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, são várias as iniciativas a que se pode juntar. Para ler, claro.

Lisboa - O Dia Mundial do Livro vai ser assinalado este domingo, numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). Ao longo do dia, várias livrarias da cidade estarão de portas abertas, numa comemoração que terá também lugar no espaço público, com programação dinamizada pelas livrarias aderentes.

Porto - No Centro Hospitalar Universitário de São João a Porto Editora leva uma hora do conto com Rita Sineiro para crianças hospitalizadas

