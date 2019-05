A primeira de três atuações de Maria João Pires, na temporada 2019-2020, hoje apresentada em Lisboa, realiza-se em 23 de setembro, no âmbito do ciclo "Oriente Ocidente", que assinala os 150 anos do nascimento do fundador da instituição, Calouste Sarkis Gulbenkian, com um programa que inclui canções arménias, e o "Impromptus" D.935, de Franz Schubert. Nesta atuação, a pianista conta com a soprano Talar Dekrmanjian.

Maria João Pires regressará ao Grande Auditório da fundação, em Lisboa, para um recital de piano a quatro mãos com a pianista Lilit Grigoryan, num programa dedicado a Mozart, que ambas as pianistas têm desenvolvido ao longo dos últimos anos, e que já apresentaram em Belgais, no final do ano passado.

Em março do próximo ano, Maria João Pires apresentar-se-á a solo, na Gulbenkian, com um programa dedicado a Debussy ("Suite bergamasque" e Dois Prelúdios) e Beethoven.

Do mestre de Bona, a pianista vai interpretar duas obras maiores do repertório, a Sonata para piano n.º 8, em Dó menor, op. 13, "Patética", e a derradeira, a Sonata n.º 32, em Dó menor, op. 111.

Ao longo da última década, a pianista admitiu algum cansaço e intenção de se retirar dos palcos, embora tenha feito algumas atuações, sobretudo fora de Portugal.

Maria João Pires nasceu em Lisboa, a 23 de julho de 1944. É a mais internacional e reputada dos pianistas portugueses, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos.