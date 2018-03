Ponto prévio: mas afinal a cerimónia não costuma ser sempre no final de fevereiro? Sim, costuma. Só que foi adiada uma semana, para este domingo, 4 de março, para não coincidir com os Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul.

Feitas as explicações, vamos às estatuetas douradas, portanto. Este goi um ano truculento para os lados de Hollywood. E todos os olhos vão estar postos na 90.ª edição dos Óscares, não só por motivos cinematográficos. Já se muito se debateu e escreveu sobre as previsões, análises, denúncias e outros ónus, mas a verdade é que existem alguns trâmites pouco solúveis sobre tudo aquilo que rodeia a celebração dos filmes e celebridades do mundo do entretenimento

Será que devido ao clima de denúncias que assombra a indústria, vai estar um ambiente mais sombrio? Será que o preto vai dominar novamente a cerimónia como aconteceu nos Globos de Ouro e nos BAFTA (prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão)?

Vistas bem as coisas, a história desta noite, embora seja narrada madrugada adentro, começou a ser escrita o ano passado, em outubro, quando rebentou o "escândalo Weinstein" com a publicação de artigos no jornal The New York Times e na revista The New Yorker. Algo que veio agitar muitos universos em diversas áreas.

É que os resultados dessas publicações foram quase imediatos. Poucos dias depois da publicação dos mesmos, Harvey Weinstein, um dos mais influentes produtores de Hollywood, foi despedido da The Weinstein Company, empresa que fundou. E, cerca de cinco meses depois do escândalo, a onda de choque mundial dos casos de agressão e assédio sexual alargou-se e já atingiu os setores do espetáculo, da política, da comunicação social, empresarial, desportivo e até humanitário.

Recorde-se que mais de uma centena de mulheres acusaram o produtor Harvey Weinstein, que está sob investigação das polícias de Nova Iorque, Los Angeles e Londres. E a Weinstein Company, outrora intocável, vai muito provavelmente apresentar falência.