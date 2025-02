A banda, uma das mais influentes de todas as de ‘heavy metal’, intitulou o espetáculo, marcado para 05 de julho, em Villa Park, estádio do clube de futebol britânico Aston Vila, em Birmingham, como “The Back to the Beginning” (“Regresso ao Principio”).

“É a minha vez de regressar ao princípio… tempo de retribuir ao lugar onde nasci”, disse Osbourne, em comunicado. “O quão abençoado sou por o fazer com as pessoas que amo. Birmingham é a verdadeira casa do ‘metal’. Birmingham para sempre”.

Osbourne, que liderou a banda durante o seu principal período, nos anos 1970, e que ficou conhecido como “O Príncipe das Trevas”, vai atuar com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, na que é a primeira vez que vão estar juntos em duas décadas.

O evento, que se prolonga ao longo do dia, vai contar com as principais bandas de ‘metal, como Metallica, Slayer e Alice In Chains, com mais nomes a conhecer em breve.

“Este vai ser o maior espetáculo de ‘heavy metal’ de sempre”, disse o diretor Tom Morello.

Em 2020, Osbourne revelou que tinha sido diagnosticado com a doença de Parkinson e interrompeu as atuações em 2023, depois de uma cirurgia à coluna.

Tem-se confrontado com vários problemas de saúde desde 2003, depois de um acidente quase mortal com um quadriciclo, agravados em 2019 depois de ter sofrido uma queda em casa.

A história do Sabbath começou em Birmingham em 1968, quando os quatro membros originais da banda procuravam escapar a uma vida de operários fabris.

O seu original e homónimo álbum saiu em 1970 e entrou para o ‘top 10’ no Reino Unido, abrindo o caminho a uma série de álbuns de sucesso, incluindo o “Master of Reality”, de 1971, e o “Vol. 4”, um ano depois.

No total, ao longo da sua existência, venderam mais de 75 milhões de álbuns.

A fama de Osbourne atingiu o apogeu no início dos anos 2000, quando participou com a esposa, Sharon Osbourne, e dois dos seus filhos, no ‘reality show’ da MTV intitulado “The Osbournes.”

A receita do espetáculo de 05 de julho vai ser entregue a instituições de caridade como Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e Acorn Children’s Hospice, que é apoiado pelo Aston Villa.