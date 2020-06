Em comunicado, fonte do parque adianta que as novas normas de acesso incluem a obrigatoriedade da compra antecipada de ingressos e o ‘check-in online’ prévio, para garantir que não é ultrapassada a lotação máxima imposta de 3.000 pessoas.

Dotado de uma área com mais de 26 hectares e onde a maioria dos espaços são amplos e ao ar livre, a redução da capacidade do parque permite garantir que visitantes e colaboradores mantenham a distância mínima obrigatória.

“Ao adquirir as entradas no site oficial do Zoomarine ou ao registar o bilhete de entrada efetuando o ‘check-in’, os visitantes garantem a vaga para a data que pretendem visitar, da mesma forma o Zoomarine garante que a lotação não ultrapassa um terço da sua capacidade”, lê-se no comunicado.

O parque obteve o selo ‘Clean & Safe’, certificação do Turismo de Portugal que atesta as boas práticas de higiene e segurança, e vai reforçar os procedimentos de higiene e desinfeção de superfícies, de equipamentos e de todos os espaços públicos.