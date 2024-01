Em comunicado da promotora Sons em Trânsito, o músico revelou que vai atuar a 8 de novembro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no dia 23 daquele mês na Altice Arena, em Lisboa, com o espetáculo “Viagens 3.0”.

Este espetáculo serve para assinalar os trinta anos de “Viagens” (1994), o primeiro álbum de Pedro Abrunhosa e os Bandemónio – “um disco de rock cheio de jazz e vida”, como se lê na página do músico – e que contou com a participação do saxofonista Maceo Parker.

“Viagens”, que na altura atingiu a tripla platina, com mais de 140.000 exemplares vendidos, inclui canções como “Não posso +”, “É preciso ter calma”, “Socorro” e “Tudo o que eu te dou”.

“Não se volta ao que passou. A arte não é um prato requentado. ‘Viagens 3.0’ é uma visita ao universo musical que, em muitos aspetos, transformou o país, sem nunca deixar de ter os olhos no que verdadeiramente conta: celebrar o espanto da vida”, afirmou Pedro Abrunhosa em comunicado.

Pedro Abrunhosa tem já vários concertos agendados para 2024, incluindo uma passagem em maio pelo Olympia, em Paris, mas apenas aqueles dois em novembro estão alinhados com a celebração de “Viagens”.

Segundo a Sons em Trânsito, este ano Pedro Abrunhosa também vai editar o nono álbum de estúdio, que deverá suceder a “Espiritual”, de 2018, gravado com a banda Comité Caviar.