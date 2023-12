"No fim de semana de 16 e 17 de dezembro, no Piso 1 do Time Out Market Lisboa (junto ao restaurante Pap’Açorda), estará disponível uma larga gama de livros do Grupo Penguin, entre novidades e livros de fundo de prestigiados autores, novas vozes, literatura infantojuvenil, entre outros", explica a editora em comunicado.

"Desta vez, a totalidade das receitas revertem a fazer da Crescer – Associação de intervenção comunitária, que tem vindo a desenvolver um trabalho importante no combate à exclusão social", é ainda referido.

Segundo a Crescer, "o dinheiro angariado será investido nos projetos da associação para dar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Lisboa".

Além da venda de livros, "alguns autores portugueses estarão presentes para autografar os seus livros, como João Tordo, Hugo Gonçalves, Maria Inês Almeida e Madalena Sá Fernandes. Da parte da manhã, pelas 11:30, há atividades dirigidas às crianças e às famílias".

A venda solidária conta com o trabalho da equipa da Penguin, que "estará presente para vender, aconselhar e embrulhar, com esmero, cada livro".

Pode visitar o espaço no sábado, das 10:00 às 20:00, e no domingo, das 10:00 às 18:00. E atenção: o pagamento é exclusivo com multibanco.