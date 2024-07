O Super Bock Super Rock vai tornar-se no primeiro festival de música em Portugal a ter um ChatBot com Inteligência Artificial (IA). O ChatBot GenIA, criado pelo SBSR, irá ajudar a responder a todas as perguntas e dúvidas dos festivaleiros.

Na última edição, nas redes sociais e canal de WhatsApp, o festival registou mais de 5 mil perguntas e 15 mil interações.

Este ano, através do site e app de SBSR, o ChatBot IA, que estará ativo 24h por dia, no pré, durante e pós-festival, irá ter disponível todas as informações do festival: questões relacionadas com bilhetes, cartaz, localizações no recinto e no campismo, serviços e transportes.

“Estamos muito entusiasmados por voltarmos, uma vez mais, ao Meco. O Super Bock Super Rock é um marco muito importante da nossa estratégia no território da música, onde somos a marca n.º1, e, por isso, preparámos diversas iniciativas e ações para os festivaleiros. Acreditamos que, através delas, conseguiremos criar momentos que ficarão para sempre na memória de todos e que esta será, certamente, mais uma edição de celebração da Amizade!”, afirma Bruno Albuquerque, diretor de Marketing de Cervejas e Patrocínios do Super Bock Group.

Tal como em 2023, o festival terá também um Escape Room Super Bock, que permitirá aos festivaleiros saber mais sobre cerveja e sobre a marca. A experiência termina com um brinde à amizade com Super Bock Sky, num rooftop com vista privilegiada para o palco principal.

A reutilização de materiais continua a ser uma das traves-mestras do evento. Em infraestruturas como os pórticos, sinalética e o Super Bock Lounge, é privilegiada a reutilização de recursos da marca: grades e paletes que, após o evento, voltam ao seu ciclo habitual na cadeia de distribuição.

Ainda no que diz respeito à sustentabilidade, a Super Bock, em parceria com a ICO, vai também apresentar no recinto a primeira de uma série de estruturas feita a partir de material de esplanada antigo e inutilizado, que terá agora uma nova vida. Com assinatura da artista nacional Madalena Martins, trata-se de uma peça impactante que visa sensibilizar ativamente os festivaleiros para o tema da redução de desperdício e diminuição da utilização de matéria-prima virgem.

Este ano, o festival conta também com Solar Charging Stations, estruturas para carregamento de telemóveis autónomas e totalmente alimentadas por energia solar.

E, como já é habitual desde 2016, no festival apenas serão utilizados copos reutilizados.

Outras marcas do grupo como Super Bock Sky, Selecção 1927, Somersby e Pedras Sabores estarão também presentes com ativações próprias no recinto do festival com o intuito de criar experiências memoráveis a todos os que visitarem o Super Bock Super Rock.