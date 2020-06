"Clube dos Poetas Vivos"

O quê: Iniciativa realizada em parceria pelo Teatro Nacional D. Maria II e pela Casa Fernando Pessoa desde 2016 é agora apresentada numa versão online e semanal. Neste novo encontro online, Teresa Coutinho, coordenadora do Clube, convida vários atores para leituras de poemas. Com um tema distinto a cada semana. O Clube dos Poetas Vivos terá novas sessões até ao final de junho, onde são lidos poemas e evocados poetas associados a questões como "Poesia & Feminismo", "Poesia Negra Norte Americana", "Poesia Experimental Portuguesa" ou "Poesia erótica e satírica"

Quando: Hoje, às 17h00

Onde: Ao vivo no Instagram do D. Maria II

368.ª edição das Cavalhadas de Vildemoinhos

O quê: A transmissão em direto na internet do cortejo dos cavalos e Cuca Roseta a cantar pelas ruas de Viseu marcam a edição deste ano

Quando: Cuca Roseta no seu espetáculo Trio Elétrico Portugal à Janela canta nas ruas de Viseu entre as 19h00 e as 20h00; a partir das 21h30 até às 23h00, o espetáculo passa para as ruas de Vildemoinhos com fado, músicas populares e música dos santos

Onde: Em Viseu e no Facebook

Lançamento do livro “Viagens de uma Vida”

O quê: O livro composto por vinte e cinco ‘bloggers’ de viagem portugueses, conta as viagens a 25 países, nos cinco continentes. A obra é lançada sob o mote é "Venha visitar Portugal... mas leve na bagagem o resto do Mundo!".

Quando: Hoje, às 13h00

Onde: No Facebook

Lançamento online do livro "Inferno"

O quê: O livro que marca estreia de Pedro Eiras na poesia é lançado hoje, num live streaming protagonizado pelo autor em conversa com o poeta e ensaísta Luís Quintais e com o seu editor, Vasco David

Quando: A partir das 19h00

Onde: No Facebook da Assírio & Alvim

Estreia da peça "Febres de Lisboa"

O quê: A Companhia João Garcia Miguel volta aos palcos depois de mais de três meses parada, com a estreia da nova produção “Febres de Lisboa” criada com base em textos de Eça de Queiroz, e que tem por objetivo levar os espectadores a interrogarem-se sobre o panorama social da atualidade, provocado pela pandemia, com foco no isolamento e no que representa. O espetáculo, de autoria do encenador João Garcia Miguel, aborda ainda a relação da humanidade com a natureza, e o valor do teatro e do artista na sociedade atual

Quando: Estreia hoje, às 21h00. Até dia 30 de junho

Onde: Teatro Ibérico, Lisboa

Termina ciclo "Desconfinamento no Museu Nacional da Música"

O quê: O ciclo, criado por Ana Paula Russo, teve como objetivo o retorno gradual dos músicos e do público ao Museu Nacional da Música e foi constituído por pequenos momentos musicais. Os concertos são gravados e apresentados online, no instagram e facebook do museu.

Quando: Às 16h00, recital da soprano Rita Marques e da pianista Diana Radu.

Onde: Museu Nacional da Música, Instagram e Facebook