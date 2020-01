A cantora, que “mistura as suas raízes africanas, langa, zaïco, com EDM, bass music, dancehall e pop melódica, e acrescenta-lhe a sua voz poderosa mas igualmente frágil e sensível, arrastando-nos para o seu universo da dança”, editou no ano passado o EP “Baia”. Para fevereiro está prevista a edição de um novo EP, intitulado “WUA”.

O festival Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado, é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Este ano, foram quatro os projetos musicais portugueses: Lina_Raül Refree, Miramar, Pongo e Sensible Soccers.

No caso dos Sensible Soccers, a ida ao Eurosonic foi feita a convite da rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival, os Sensible Soccers e a dupla luso-espanhola Lina_Raül Refree atuaram na quinta-feira.

Os concertos de Miramar e Pongo estão marcados para hoje, ambos no Grand Theatre.