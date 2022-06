Em comunicado, Manuel Pureza e Andreia Esteves, da produtora Coyote Vadio, destacam a importância da chegada de "Pôr do Sol" à plataforma de streaming, ficando, para já, apenas na versão portuguesa do catálogo.

“Este é mais um passo no percurso que temos vindo a traçar, feito do trabalho e dedicação de várias equipas talentosas, de técnicos e atores, que têm feito com que os projetos que abraçamos tenham como denominador comum esta exigência e qualidade que queremos imprimir como nossa imagem de marca", pode ler-se.

A série-novela de 16 episódios foi um sucesso nas redes sociais, tornando-se na mais vista da RTP Play, onde continuará disponível.

Criada por Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, e produzida por Andreia Esteves, "Pôr do Sol" conta, na primeira temporada, com um elenco recheado de caras conhecidas: Marco Delgado, Manuel Cavaco, Gabriela Barros, Diogo Amaral, Rui Melo, Noémia Costa, Sofia Sá da Bandeira, entre outros.

Esta é segunda produção da Coyote Vadioa na Netflix, depois de "Até Que a Vida nos Separe" ter sido incluída no catálogo global em fevereiro deste ano.

As gravações da segunda temporada de "Pôr do Sol" começaram em abril. A estreia, ainda sem data, está prometida para o verão.