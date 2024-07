[O Francisco tem 19 anos, estuda nos Países Baixos e está em viagem com um passe de Interrail que o vai levar por esta Europa fora e este é o seu diário de viagem publicado no SAPO24]

Dia 5 (13 de julho): Dica #7 para futuros viajantes: informem-se. Saber com antecedência o que podemos, queremos e devemos fazer em cada destino é essencial. Isto não significa que tudo tenha de estar planeado ao milímetro, mas vai tornar a experiência do Interrail muito mais suave.

Como programado, acordamos pelas cinco da manhã e pouco depois já estamos a caminho da estação, a arrastar os pés. Dois dias e três noite em Cracóvia, com quartos privados e a papinha toda feita deixaram-nos mal habituados. Esperam-nos horas a fio de comboio, incluíndo 50 minutos de espera outra vez em Viena. Que se transformaram em duas horas. Nada que uma boa companhia e uma rede wi-fi não façam passar num instante.

Alguns bons momentos no comboio. Duas inglesas sentam-se na nossa cabine e discutem se devem ou não beber da água que trazem e que contém um pouco de cloro. Lixívia diluída. Nós em silêncio - finjo que durmo - e acabam mesmo por dar uns golos. "Eeugh, tastes like pee" ["Blherc, sabe a chichi"]. Pergunto se querem da minha água. Não querem. Olho para Amelia, que contém o riso. Horas depois, entra um casal de polacos, mais velho, com lugares à janela. Onde as duas inglesas estão sentadas. Embaraçadas, mudaram-se para os espaços livres. Os azares das inglesas continuam e enquanto durmo entornam algo sobre si próprias. A Amelia ainda ouve o casal divertido: "Isto é como viajar com filhos!" Quase sinto pena.

O comboio seguinte não tem cabines, mas é bem confortável, ainda que tenha demorado a chegar à nossa paragem seguinte: Budapeste (Hungria). Vamos dormitando, apenas interrompidos por um toque estridente, tipo xilofone, que indica a chegada às estações intermédias. Vamos passar apenas a tarde e hoje e o dia de amanhã na capital húngara, e já dá para perceber que não vai dar para fazer muito.

Chegamos a Budapest-Keleti, uma estação que tem que se lhe diga. Muito bonita em termos arquitetónicos, tem logo ali um toque de nacionalismo, com a bandeira do país colocada em linha ao longo da fachada.

De repente, a nossa tarde vai por água abaixo - e não terá sido por Budapeste ser Budapeste, mas também aselhice nossa. Não atinamos com os bilhetes de transporte local e após meia hora de tentativas falhadas, ora na máquina automática da estação, ora em aplicações online, acabamos por não comprar bilhetes nenhuns. Em retrospetiva, a cabeça toldada pelo cansaço, muitos passos necessários para tirar os bilhetes, traduções desajeitadas e um cartão bancário (o meu) no limite máximo de pagamentos contactless.

Resta-nos fazer a pé o caminho para o hostel: trinta ou quarenta minutos debaixo de um sol torrencial, 36 graus Celsius. Quase a rastejar, chegamos finalmente e fazemos o check-in, Amelia fica num quarto partilhado por raparigas, eu num quarto para rapazes, pelo preço de 15€/noite por pessoa.

Exasperado, dou conta que o cadeado que comprei não serve no cacifo deste quarto e o hostel está sem cadeados extra, talvez amanhã, depois dos check-outs. Apesar de tudo, o lugar, o Equity Point, parece simpático. Bar, áreas comuns e localização numa zona mais voltada para a vida noturna, com comida mais barata do que em boa parte do centro da cidade.

Amelia também tem os seus desaires. Enquanto arrumo as minhas coisas, sai para um Spar (cadeia de supermercado que também existem em Portugal) à procura de qualquer coisa (penso que volta sem nada). De regresso, tem de lidar com um homem que insiste em fazer-lhe perguntas, se quer ajuda, se viajava sozinha, se quer passar em sua casa. Coisas muito desconfortáveis, que me fazem refletir sobre o motivo de haver quartos de hostel apenas para mulheres.

Encontramo-nos no bar um tanto cabisbaixos com a nossa sorte, quando reparo num jogo de cartas que parece feito de propósito para nós: "Shit Happens". As regras ditam que devemos atribuir uma pontuação a diversos eventos azarados, de acordo com um "índice de desgraça". O objetivo parece ser prever quão miseráveis são determinadas situações avaliadas pelos "especialistas" que desenharam o jogo. Não ficamos impressionados: não acredito que ter trigémeos seja um azar maior do que passar por um terremoto forte ou ser acidentalmente deportado. Mas ainda damos umas gargalhadas à conta de tanta porcaria numa só tarde. Mais vale rir do que chorar.

Decidimos dar um passeio para arejar as ideias. Ou amornar, tal é o calor que se faz sentir. De facto, percebe-se porque é que Budapeste é também conhecida como a "Paris de Leste", com uma arquitetura diversificada, edifícios históricos lindíssimos e uma mistura de estilos, art nouveau, barroco, gótico.

Um bonito passeio e a preços razoáveis. Se evitarmos as típicas armadilhas para turistas, temos garantida uma experiência super acessível. Por volta da meia-noite estamos de regresso ao hostel. Os azares ficam para trás, nada que uma boa noite de sono não resolva. Exceto, talvez, a acreditar no jogo de cartas, ter trigémeos. Shit happens.