Ouça aqui o episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto sobre super-heróis e o que nos faz gostar tanto deles.

Marvel ou DC? É uma das discussões mais antigas da cultura pop desde que, a partir de meados século XX, as duas empresas começaram a lançar as suas histórias de super-heróis em banda desenhada.

No terceiro episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, que teve como convidado o humorista Guilherme Fonseca, falámos do amor por super-heróis e de como estes, depois de conquistarem o cinema, estão agora a disputar a nossa atenção no streaming. Depois de "WandaVision" e "Falcon and The Winter Soldier", "Loki" é a mais recente série do universo da Marvel a chegar ao pequeno ecrã e a deixar-nos à espera de um novo episódio, semana a semana.

A personagem, protagonizada pelo ator Tom Hiddleston, foi um dos vilões que os fãs do franchise aprenderam a amar ao longo dos últimos dez anos e, ao que tudo indica, vai tentar, nesta nova história, corrigir alguns dos seus erros do passado.

Além de falar sobre a série e de discutir o futuro da Marvel, tivemos ainda a árdua tarefa de escolher um super-herói favorito.

Pode subscrever a newsletter aqui e seguir o podcast aqui.