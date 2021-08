A categoria do terror acaba por ser muito abrangente e inclui filmes de zombies, de criaturas alienígenas, de histórias sobrenaturais ou simplesmente assustadoras. Por exemplo, o "Godzilla" e "A Orfã" fazem parte deste género de acordo com a definição de Hollywood. Confuso, certo?

Então, o que faz um bom filme de terror? Para alguns é a violência. Para outros será a história. E existe ainda aquele grupo de pessoas que quanto maior o susto, melhor. No episódio mais recente do "Acho Que Vais Gostar Disto", João Dinis, Mariana Santos e Miguel Magalhães (que não são os maiores fãs de filmes de terror) tentaram perceber o que há de atrativo no "terror" e deram sugestões de filmes que gostaram e aguentaram do princípio ao fim.

Ouve o nosso episódio aqui: