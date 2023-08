Segundo um comunicado da organização, o objetivo do evento é, além de celebrar o 50º aniversário da cultura Hip Hop, comemorar também o 20º aniversário dos Momentum Crew, organizadores do evento. Este grupo português traz a Portugal, pela primeira vez, a quarta das cinco etapas de qualificação da modalidade de Breaking para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Esta modalidade vai estar também pela primeira vez nos Jogos Olímpicos.

Entre 11 países candidatos, Portugal foi um dos cinco selecionados (juntamente com Japão, Brasil, França e China) para sediar a World Series – Breaking for Gold, competição essa que irá consistir no 1vs1 bboy (masculino) e no 1vs1 bgirl (feminino), onde participarão cerca de 300 atletas de mais de 60 países.

Assim, vai realizar-se pela primeira vez em Portugal a competição internacional WDSF World Series, nos dias 30 e 31 de agosto, que irá permitir aos atletas somar o maior número de pontos para o ranking de acesso aos próximos Jogos Olímpicos.

Este festival integra ainda diversas atividades, incluindo um Lifestyle Market (com mais de 80 expositores), workshops, exposições, sunsets, demonstrações de rua, festas e espetáculos.

Sublinha-se que este evento conta já com mais de 17 anos, tendo nascido como Eurobattle, passando há cerca de 5 anos para The World Battle, um rebranding que se justifica, segundo a organização, devido à adesão de todos os continentes, onde anualmente participam mais de mil dançarinos com idades entre os 5 e os 50 anos.

A The World Battle 2023 será organizada por uma equipa multidisciplinar da MXM Art Center, um centro portuense de arte urbana, focado na produção de espetáculos e formação artística.

Os bilhetes para este evento já estão à venda e disponíveis em várias modalidades, podendo ser adquiridos aqui.