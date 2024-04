Em comunicado, a organização do festival, que vai passar por salas do Porto, Vila Nova de Gaia e Vila Nova de Famalicão, explica que a programação da 9.ª série do Pianofest arranca já este mês com os concertos de apresentação, desta vez com passagem por palcos europeus em Paris e Madrid, antes das habituais galas em Nova Iorque e Washington.

O Porto Pianofest, dirigido pelo pianista português Nuno Marques, “quer aproximar a música erudita a novos públicos” e a programação conta com concertos, ‘masterclasses’, residências artísticas e sessões para famílias.

“Os objetivos para este ano são elevar a fasquia de qualidade e continuar a promover a música clássica para todos, distribuindo concertos pelas salas mais bonitas da cidade do Porto e dialogando com esta, de forma aberta e inclusiva”, refere, no texto, Nuno Marques.

A organização destaca o concerto de dia 02 de agosto de Nuno Marques, a quem se junta Lara Martins, cantora de teatro musical e protagonista de “O Fantasma da Ópera” em Londres há mais de 10 anos, para dar vida ao projeto “Mensagem”, uma apresentação inédita, inspirada na literatura portuguesa, tendo como mote os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões.

Antes dos espetáculos em Portugal, o evento vai ter galas de apresentação nos Estados Unidos da América, Espanha e França, sendo que o primeiro concerto acontece a 23 de abril em Madrid, no Teatro Real, seguindo-se a 23 de abril um outro espetáculo protagonizado por Nuno Marques e pela vice-diretora, Mariel Mayz, ambos pianistas radicados em Nova Iorque, com a participação especial de Luis Fernando Pérez.

De seguida, o festival apresenta-se em Paris, dia 26 de abril, na Embaixada de Portugal em França, num espetáculo que decorre no âmbito das comemorações do 25 de abril, no qual os pianistas serão acompanhados pela cantora Lara Martins, numa atuação inspirada nas músicas de Abril, adaptadas ao piano.

O festival segue depois para os Estados Unidos, onde se apresenta em Nova Iorque a 16 de maio e a 17 de maio em Washington, com um concerto na Residência do Embaixador de Portugal para os EUA, estando ambos os espetáculos a cargo de Nuno Marques, Mariel Mayz e Lara Martins.

O primeiro concerto em Portugal vai ser dia 30 de julho, o Porto, Mercado do Bolhão, no Porto, com a já habitual Maratona de Piano, de oito horas consecutivas de atuações ao piano.