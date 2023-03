Em comunicado, a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Biblioteca (DGLAB) explicou que vai estar presente com um espaço próprio naquela “que é considerada a maior feira, a nível mundial, de comercialização de direitos editoriais de livros para a infância e juventude, e a grande festa da ilustração”.

No espaço da DGLAB estará uma seleção de livros ilustrados portugueses, publicados entre 2020 e 2022, entre os quais os que foram distinguidos com o Prémio Nacional de Ilustração.

A DGLAB lembra ainda que esta feira é “uma oportunidade única para divulgar a ilustração e os autores portugueses, bem como a linha de apoio à ilustração e banda desenhada”, que promove desde 2005.

A Feira de Bolonha, que cumpre a 60.ª edição ao longo da próxima semana, é “um ponto de encontro para editores, autores, ilustradores, agentes literários, tradutores e todos os profissionais que se movem no campo dos livros para os mais novos”, sublinhou aquela direção-geral.

Esta feira de negócios, na qual Portugal foi país convidado em 2012, inclui uma intensa programação cultural associada - entre lançamentos editoriais, apresentações, debates, exposições e atribuição de prémios - na qual participam habitualmente profissionais portugueses.

Este ano, na exposição de ilustração estarão presentes as ilustradoras Catarina Sobral, com o livro “Toi Toi Toi”, e Inês Viegas Oliveira, com o álbum ilustrado "Duelo".

Já Mariana Rio foi convidada pela feira, juntamente com outros 20 ilustradores, para criar a identidade visual do encontro livreiro.

De entre os livros premiados este ano pela feira está "O primeiro dia", ilustrado pelo brasileiro Henrique Coser Moreira e editado pela Planeta Tangerina, que recebeu uma menção especial nos "Bologna Ragazzi Award".

A editora Pato Lógico, fundada por André Letria, está novamente nomeada para o prémio de melhor editora europeia.

Segundo a DGLAB, nesta edição da feira de Bolonha estarão presentes, com espaço próprio ou nos espaços comuns, as editoras Planeta Tangerina, Pato Lógico, Orfeu Negro, Edicare, Zero a Oito, ASA e Livros Horizonte.

No âmbito da feira do livro, será também anunciado, na terça-feira, o vencedor do prémio literário sueco Astrid Lindgren Memorial Award, no valor de quase 500 mil euros, e para o qual estão nomeados os autores André Letria, António Jorge Gonçalves, Bernardo P. Carvalho, Catarina Sobral, Cristina Carvalho e Isabel Minhós Martins.