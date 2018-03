Da Chick (Teresa e Sousa) e Débora Umbelino, com o projeto Surma, atuam no dia 17, e Holly um dia antes, de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ daquele festival dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas, com conferências, debates, cinema, apresentações ('pitching') de novas empresas e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

Da Chick editou em 2015 o álbum de estreia "Chick to Chick", no qual se apresenta no universo do funk, disco e soul. Em junho do ano passado editou o EP “Call me foxy”.