Na maioria dos concertos, a dupla - baterista e guitarrista - vai tocar com baixista.

Em junho, os Sunflowers estiveram no festival Europavox, em Clermont-Ferrand, França.

Carol Brandão (bateria e voz) e Carlos de Jesus (guitarra e voz) formaram os Sunflowers em 2014, tendo editado nesse ano o EP de estreia, homónimo e gravado em casa.

O segundo EP, “Ghosts, Witches and PB&Js", chegou um ano depois e o álbum de estreia, “The Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy", foi editado em 2016, em formato digital, vinil e cassete.

No início de 2017, a dupla assinou um contrato com a editora francesa Only Lovers, com vista à reedição do álbum e a uma série de concertos em França.