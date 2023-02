Tessa Young é uma jovem reservada e sensata que sai de casa da mãe, uma mulher autoritária e preconceituosa, para iniciar os seus estudos na universidade, separando-se pela primeira vez do namorado de sempre, Noah, um rapaz meigo e sensível. Logo no primeiro dia, conhece a sua companheira de quarto, Steph, e os amigos desta, entre os quais Hardin, um inglês insolente, cheio de tatuagens e piercings. Rapidamente, de um momento para o outro, Tessa e Hardin iniciam uma relação intensa mas atribulada, pois ele só arranja problemas. Tessa tem de tomar uma decisão séria e dolorosa: será que faz sentido trocar Noah por Hardin, desiludindo a sua superprotetora mãe e sabendo que a sua vida nunca mais será a mesma? Esta é a premissa de "After - A Novela Gráfica", obra de Anna Todd que se tem revelado um fenómeno Young Adult. O SAPO24 publica em exclusivo as primeiras páginas deste livro, editado em Portugal pela Editorial Presença.

Editorial Presença