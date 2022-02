E sei plas catequeses, tive-as todas,

Que Cristo não andou por muitas bodas

E só a uma foi, a Canaã,

E que esse exemplo ensina a fé cristã

A não casar mais vezes do que uma.

Aliás, o Filho do Homem di-lo, em suma,

Mais tarde, ao pé do poço, com má cara,

Quando à Samaritana lhe repara:

«Tiveste cinco esposos, dizes bem,

E esse que hoje tens», diz-lhe, porém,

«Esposo teu não é». Disse-o decerto,

Mas o que quis dizer quem sabe ao certo?

Pergunto-me eu, por que motivo o quinto

Seria à luz da lei assim distinto?

Com quantos poderia ela casar?

Ninguém jamais me soube ensinar

Expressamente um número permitido.

Os homens conjecturam o sentido

Mas uma coisa faz parte dos laivos,

Não disse Deus «crescei, multiplicai-vos»?

Que belo texto esse, e sem enganos.

E li que o meu marido com os anos

Deve deixar os pais e desposar-me.

Mas tinha algum limite e foi escapar-me?

Nem bigamia, nem octogamia;

Porque é que se diz tanta vilania?

E que dizer do sábio Salomão?

Mulheres tinha às muitas, pois então!

Assim Deus me deixasse e fosse a lei

Metade do consolo desse rei!

À conta das mulheres que dom o dele!

Ninguém que é vivo vive como ele.

Deus sabe, cá pra mim este monarca

Não teve uma primeira noite parca,