Peter, ao passar por mim, gritou:

— Podes, por favor, parar de surfar tão bem?

Eu gostava da competitividade descarada dele. Peter surfava melhor do que eu, normalmente, e em Delgada estava a aventurar-se sozinho para uma zona batida pelo vento, de água azul, muito para lá do pico, à procura de monstros com os quais não queria meter-me. Mas, ao contrário de mim, estava a ter pouca sorte com a escolha de ondas. E, também ao contrário de mim, tinha uma namorada a ver de terra.

créditos: Edições 70 Livro: Dias Bárbaros – Uma Vida no Surf Autor: William Finnegan Editora: Edições 70 Publicação: 23 de junho Preço: 18,32 €

Alison tinha sido um acréscimo-surpresa na viagem. Ela e Peter tinham acabado de se conhecer. Ela era magra, forte, sarcástica, infinitamente disponível, de cabelo negro, e era também ilustradora. Estavam ambos constantemente a desenhar — nos cafés, nas salas de espera dos aeroportos, cruzando linhas sem parar, ela a debruçar-se para dar cor àquilo em que ele estava a trabalhar. «Não tenhas medo do preto!» Eles enviavam os trabalhos para os clientes nos Estados Unidos por meio do fax dos hotéis e das empresas de aluguer de carros. Eram ambos pessoas com estilo, tranquilas e destemidas. Mas podiam ser muito instáveis. Um dia após termos chegado à Madeira, antes de termos encontrado ondas, anunciaram que queriam regressar a Portugal Continental, que parecia mais divertido. Eu disse que isso estava fora de questão. Estava horrorizado, em silêncio. Mas qual era o problema destas pessoas? Peter tinha começado a usar uma boina — outro mau sinal. Depois, começámos a surfar, primeiro em Ponta Delgada e, de seguida, uns quilómetros para este, descobrimos um recife consistente e pesado a que Peter chamou Shadowlands. As encostas ali eram tão altas — cerca de um quilómetro — que o sol do inverno nunca chegava a terra. Usávamos fatos de surf com pouca espessura — braços compridos, pernas curtas — e lentamente fomos percebendo como lidar com a surpresa da secção tubular de Shadowlands à maré vazia.

Mas a principal região de ondas era a costa sudoeste, onde as ondulações de noroeste davam a volta ao extremo oeste da ilha e acalmavam para dar lugar a longas e ordenadas linhas. Graças à nossa fonte na revista de surf, sabíamos onde procurar. Havia uma vila chamada Jardim do Mar, que assentava num pequeno promontório tirado de um livro de histórias. Diante daquele promontório, se as fotografias fossem fiáveis, rebentava uma grande onda. Fui explorar a costa (vertical, deserta, espantosa) a oeste do Jardim, na minha prancha, sem esperar encontrar ondas, enquanto Peter e Alison caminhavam pelas rochas. Ele carregava a prancha, por precaução. Num promontório agreste e cheio de pedras chamado Ponta Pequena, tropeçámos num cenário surpreendente: direitas pequenas, perfeitas e fortes a rebentar numa enseada rasa. Peter e eu fomos lá para dentro. Tendo em conta que eram ondas pelo peito, o preço a pagar por uma queda era extraordinariamente elevado, e Peter deixou uma quantidade considerável de sangue nas rochas. Eu tive mais uma surfada cheia de sorte. Posteriormente, nos seus desenhos da nossa primeira surfada em Ponta Pequena, reparei que Peter, mais uma vez, tinha estado a fazer contas: ele apanhou 1,5 tubos, enquanto eu apanhei 5, de acordo com um marcador incluído no desenho. Além disso, ele feriu-se, eu não. Tudo enquanto a sua namorada observava.