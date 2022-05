Capítulo 5

Lara Watson às vezes ficava tensa ao ouvir o toque estridente do telefone, e preparava-se para mais um telefonema sobre alguma coisa que Shelly fizera, uma nova situação para pôr à prova a determinação da madrasta e a sua capacidade de resolver as coisas. Lara era uma pessoa capaz. Sabia lidar com as pessoas. Tinha um espírito vivo. No entanto, mesmo sem Shelly em casa, o casamento dos Watson estava sujeito a uma pressão insuportável. Os negócios da família requeriam atenção constante, sem dúvida, e Les estava à altura das exigências. Provavelmente era aquilo que fazia melhor. Lara, por seu lado, estava atolada nas areias movediças de criar cinco crianças, dois filhos que tinha com Les e os três do casamento anterior dele com a ex-mulher Sharon. Os rapazes mais velhos continuavam a espalhar o caos pela casa, embora não ao nível do que Shelly fazia. Chuck ainda era muito calado — tímido, até. Lara sentava‐o ao colo enquanto lia para ele e o ouvia fingir que lia para ela. Ele tinha também dificuldades na escola. Paul, por seu lado, era um mentiroso crónico, como a irmã mais velha. Enquanto Shelly controlava Paul, este, por sua vez, imitava a irmã e tentava controlar Chuck. Era como se as três crianças tivessem formado um gangue, com Shelly como líder.

A abelha-rainha.

A que sabia sempre o que era melhor.

Tal como a avó Anna.

Shelly sempre fora perita em causar perturbação e caos. Era certo e sabido que voltar a juntá-la à família depois do seu exílio de Battle Ground não ia correr bem para ninguém. Lara passou metade desse verão ao telefone, a tentar encontrar uma escola que aceitasse Shelly no outono. Todos os estabelecimentos para onde ligou lhe recusaram entrada. Lara estava quase de cabeça perdida quando finalmente conseguiu um sim da escola de St. Mary of the Valley em Beaverton, Oregon, cerca de quarenta minutos a sul de Battle Ground. Talvez não fosse tão longe como Lara gostaria, mas era a melhor de uma lista muito curta de opções.