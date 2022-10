Introdução

O meu amigo Robert Harris escreveu há quatro anos um romance intitulado The Second Sleep, passado numa comunidade medieval primitiva do sudeste de Inglaterra. Já a meio do livro surge um momento crítico, quando o sacerdote, que é a personagem principal, se depara com um estranho artefacto antigo que o leitor, mas não o homem de Deus, facilmente identifica como um telemóvel. É assim que se torna aparente que a ação não se desenrola no passado remoto, mas no futuro, quando o planeta voltou a ser um deserto despovoado por sucessivas catástrofes, precipitadas inicialmente por um colapso da Internet. É um vislumbre do que poderia ser o futuro residual da humanidade a seguir a um conflito entre superpotências, que tem de se revelar quase inevitavelmente de natureza nuclear. A ficção de Robert, localizada nas consequências muito provavelmente irreversíveis dos últimos dias, perdurou no meu espírito enquanto investiguei e escrevi este livro, sobre acontecimentos de sessenta anos atrás. Mais recentemente, a minha narrativa, que parecia de interesse meramente histórico quando embarquei nela, ganhou uma atualidade e uma relevância novas e chocantes, graças à invasão e violação russas da Ucrânia.

No curso de mais de quatro décadas da Guerra Fria, cada um dos lados foi responsável pela sua parcela de arremetidas e tropeços perigosos. No campo soviético, houve o falhado estrangulamento de Berlim em 1948-49 e a invasão da Coreia do Sul pela do Norte em junho de 1950. Passados cinco meses, o arrogante general Douglas Mac Arthur conduziu rapidamente e em força as tropas das Nações Unidas até às fronteiras da Coreia do Norte com a China e advogou depois o emprego de armas nucleares, como forma de retaliação pelas humilhações que os «voluntários» do Exército de Libertação Popular de Mao Zedong lhe tinham infligido no campo de batalha. Mais tarde, vieram, em 1956, a repressão soviética do Levantamento Húngaro e a invasão anglo-francesa do Egito para reaver a posse do Canal de Suez. O ataque a Cuba de abril de 1961 patrocinado pelos EUA abalou a incipiente administração Kennedy. Em 1968, tropas soviéticas suprimiram sangrentamente a «Primavera de Praga». Dois anos mais tarde, as greves dos estaleiros de Gdansk foram do mesmo modo reprimidas a tiro. A intervenção no Afeganistão em 1978-79 revelou-se um desastre para a União Soviética, rivalizando com aquele gerado pela longa agonia da América no Vietname, que se tornou uma tragédia muito mais profunda para os povos da Indochina.