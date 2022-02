A escolha do landmark depende, maioritariamente, da nossa geolocalização. Quem está a Ocidente, sob a influência de Roma, escolherá naturalmente o primeiro. Quem está mais a Oriente, sob a influência de Antioquia, escolherá o segundo7. Quem está longe destes pormenores falará sempre do terceiro.

Foi enquanto fazia a revisão deste Pax English que o António Castro Henriques me ligou para partilhar a sua epifania: «a verdadeira smoking gun é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes», e concluiu dizendo que «a maldição de Babel venceu o Espírito Santo». Deixem-me explicar em poucas palavras. Os apóstolos estavam reunidos com crentes de diferentes reinos e tribos. Então deu-se o milagre8 de aqueles homens compreenderem línguas que não dominavam (Atos 2:3). E todos sabiam contar os milagres do Senhor em diferentes línguas. Ao ponto de a multidão que se tinha reunido para assistir àquele espetáculo os acusar de embriaguez. No entanto, o que este episódio transmite é que aquele Deus era poliglota. E promovia a diversidade linguística.

Pormenor que é bastante relevante para a história da humanidade. Muito relevante. Deus tinha escrito as Tábuas da Lei em hebraico. E o hebraico, com pitadas de aramaico, tinha-se tornado a língua sagrada: o lashon hakodesh9. E há uma diferença. O hebraico não era língua litúrgica para servir o ritual – como o copta, o siríaco ou o latim no caso dos cristãos. Era o único idioma que o Deus dos judeus aceitava para comunicarmos com Ele. O hebraico não é um caso isolado. Dentro dos monoteístas bastará lembrar que o Alcorão foi ditado em árabe e só pode ser recitado em árabe10. E os zoroastrianos têm o seu Livro Sagrado, o Avestá, escrito numa língua própria, que é, evidentemente, sagrada: o avéstico. Tudo isto por contraste com as línguas de uso corrente, no dia a dia. A língua é mais importante ou inseparável do conteúdo. No caso do islamismo, recitar aquelas exatas palavras, naquela exata língua (chama-se a isso ipsissima verba), é tão ou mais importante que tudo o resto.