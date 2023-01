Prólogo

QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2007

Jean Julings ajoelhou-se dentro da pequena tenda e aconchegou o seu neto de três anos, Charlie, no seu saco-cama. Tinha uma cabeleira desgrenhada louro-clara e o seu rosto estava corado de cansaço devido ao ar fresco e à diversão. Agarrava-se a um pequeno urso de peluche castanho a que faltava um olho.

— Tiveste um dia divertido com a avó? – perguntou Jean. Charlie anuiu, sonolento, e sorriu, mostrando os seus perfeitos dentes de leite brancos. – Lindo menino. E o Olho de Botão escovou os dentes?

— De cima e de baixo – respondeu Charlie, erguendo o urso de peluche. Jean riu-se, e o seu coração dilatou-se de amor pelo rapazinho.

— Muito bem. É muito importante para um urso de peluche escovar os dentes. Come todo aquele mel... – Os seus joelhos estalaram ao sentar-se nos calcanhares e estendeu a mão para o pequeno candeeiro a pilhas, que projetava um suave brilho amarelo.

— Não, luz acesa – queixou-se Charlie. O seu pequeno sobrolho franziu-se e ele esperneou dentro do saco-cama. Jean apagou a luz e um suave brilho permaneceu no interior. Estava lua cheia, e brilhava através da lona.

— Olha só para aquilo. Não precisamos de luz. Temos a luz de presença de Deus no céu – disse Jean, acariciando-lhe os suaves cabelos louros. – Não é tão assustador quando a Lua está assim tão brilhante à noite, pois não?

Charlie abanou a cabeça e aconchegou Olho de Botão debaixo do braço.

Anote na sua agenda. O É Desta Que Leio Isto já tem a primeira sessão de 2023 marcada. Dulce Garcia é a convidada do próximo encontro do nosso clube de leitura, a ocorrer no dia 19 de janeiro, pelas 21h.

Nascida em 1970, Dulce Garcia foi jornalista entre 1991 e 2017, escrevendo no Diário Económico e, acima de tudo, na Sábado, publicação de que foi fundadora e subdiretora. Assinou também colaborações nas revistas Elle, GQ, Vogue e Máxima. Hoje, é assessora de imprensa na área da política, trabalhando com o Ministério da Justiça.

A sua experiência na literatura bifurca-se nos dois lados da mesma moeda: foi editora de ficção portuguesa do grupo editorial Planeta e começou a publicar ficção com “Quando Perdes Tudo Não Tens Pressa de Ir a Lado Nenhum”, estreia editada na Guerra & paz em 2017.

“Olho da Rua” — o seu segundo romance e uma das recomendações do ano do SAPO24 — trata-se de uma sátira do panorama laboral do século XXI, fazendo do escritório uma selva onde impera a lei do mais forte.

