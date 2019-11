Aos 85 anos, João Donato garante “alegria, felicidade, contentamento e boas energias” a quem o for ver na quarta-feira ao B.Leza, naquela que será a sua terceira atuação em Portugal. Em 2009, passou pela Casa da Música (com Emílio Santiago e Joyce) e em 2013 apresentou-se no Espaço Brasil da Lx Factory, em quarteto.

O pretexto para o regresso a Lisboa é “Donato Elétrico”, editado em 2016 e o primeiro com composições inéditas em quase 15 anos, no qual voltou a tocar pianos elétricos ‘vintage’ e sintetizadores analógicos, “para mudar um pouco, para diversificar um pouco”.

“Eu vinha gravando muito discos cantando e tocando piano acústico e resolvi mudar um pouco a vestimenta, a roupagem”, contou à Lusa, numa conversa telefónica a partir do Rio de Janeiro, onde vive.

Desta vez, tocará acompanhado de elementos da ‘big band’ brasileira Bixiga 70, de São Paulo, com quem gravou “Donato Elétrico”.