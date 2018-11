A quinta edição dos prémios Sophia Estudante conta com um total de 34 nomeados, revelou hoje a organização do certame que, a 13 de dezembro, no Porto, anunciará os três primeiros classificados das cinco categorias.

Os nomeados repartem-se pelas categorias de Animação, Documentário, Experimental, Ficção e Melhor Cartaz, acrescentou fonte da organização.

Na categoria de melhor curta-metragem de animação foram nomeados “Non-Human”, de Pedro Soares (Escola Superior de Media Artes e Design), “Agridoce”, de Tiago Monteiro (Escola Artística Soares dos Reis), “Sleep Tight”, de João Ribeiro, Miguel Silva e Rafael Garcia (Escola Superior de Media Artes e Design), “O chapéu”, de Alexandra Allen (Instituto Politécnico do Cávado e Ave), “Bruma”, de Sofia Cachim, Daniela Santos, Gabriel Peixoto e Mónica Correia (Universidade Católica do Porto) e “Harden Edges”, de José Carlos da Costa Bizarro Morais (Instituto Politécnico do Cávado e Ave).

O júri integra o produtor de animação Humberto Santana, o animador 3D Cláudio Jordão, a atriz Joana Pais de Brito, o produtor António Costa Valente e a atriz Maria João Bastos.

Quanto à categoria de melhor curta-metragem de documentário foram nomeados “GEN.Y”, de Débora Martins (World Academy), “Só ali vão alguns, de Pedro Gama” (Instituto Universitário da Maia), “Um homem não é um homem só”, de Alberto Seixas (Escola Superior de Media Artes e Design), “Terra Ardida”, de Francisco Romão (Escola de Tecnologias Inovação e Criação), “After the Fire”, de Ahsan Mahmood (Universidade Lusófona), e “Idiossincrasias”, de Noé Pereira (Universidade da Beira Interior).

Compõem o júri da categoria os realizadores Jorge Pelicano, Mário Patrocínio e Leonel Brito.

Para melhor curta-metragem experimental foram nomeados nove título: “Awaken”, de Cristiano Maciel, Diogo Bastos, Joana Soares e Rita Almeida (Universidade do Minho), “Aurora”, de Lourenço Vaz e Rita Isaúl (Escola de Tecnologias Inovação e Criação), “Memoriam”, de Andreia Pereira (Escola Superior de Media Artes e Design), “Broken”, de Gabriela Marcolino (Universidade de Aveiro), “Mariposa”, de Sofia Mendes (Escola Secundária António Damásio), “Are you okay?”, de António Ferreira, Carlos Seixas e Luís Ribeiro (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), “No Fim do Mar”, de João Monteiro (Escola Superior Artística do Porto), “Azimute”, de Ana Catarina Brás (Universidade Lusófona), e “Maldição do Faraó”, de Pedro Pacheco (ETIC Algarve – Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve).

Integram o júri o realizador João Marco, o designer de som Branko Neskov, a atriz Sofia Reis e a maquilhadora Gabriela Amado.

Na melhor curta-metragem de ficção foram nomeadas “Escuro”, de Leonor Alexandrino (Universidade Lusófona), “Cinzas”, de Célia Fraga (Escola Superior Artística do Porto), “Tomorrow Island”, de Gwenn Joyaux (Universidade Lusófona), “Sputnik”, de Miguel Magalhães (Universidade Católica do Porto), “Ruptura”, de Gonçalo Santos (Escola Superior de Media Artes e Design), “Colapso”, de Carolina Lourenço (Escola de Tecnologias Inovação e Criação), e “A lenda do galo”, de Carlos Araújo (Escola Superior de Media Artes e Design).

O júri é composto pelo diretor de fotografia Luís Branquinho, pela atriz Teresa Madruga, pelo realizador Luís Diogo e pelo argumentista Luís Campos.

Para melhor cartaz foram nomeados “Bruma”, da designer Mónica Correia (Universidade Católica do Porto), “Um homem não é um homem só”, da designer Sara Gonçalves (ESMAD - Escola Superior de Media Artes e Design), “Flor de lótus” da designer Maria Clara Norbachs (Universidade da Beira Interior).

Os designer João Monteiro, Guilherme Mendes e Nelson Sousa foram também selecionados na categoria de designe, com os trabalhos “No Fim do Mar”, “Ruptura” e “20.06.2016”.

O júri é composto por Paulo Trancoso, produtor e presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Igor Ramos, designer gráfico e vencedor do Prémio Nico 2017, e Luís Carlos Amaral, designer gráfico.

“O Som no Cinema” é o tema dos Sophia Estudante 2018 e dá o mote às duas ‘masterclasses’ com figuras de relevo neste campo que terão lugar na manhã do dia 13 de dezembro. A primeira será dada por Nelson Ferreira, editor de som lusodescendente, a segunda por Tom Fleischman, misturador de som nova-iorquino já cinco vezes nomeado aos Óscares.

Os Prémios Sophia Estudante são uma cerimónia da Academia Portuguesa de Cinema, com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual no âmbito da promoção do cinema estudantil, e distinguem curtas-metragens de alunos de estabelecimentos do ensino superior e técnico em Portugal.