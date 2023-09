É então no lago do Jardim do Campo Grande, em Lisboa, que acontece a 8ª edição da Grande Regata de Barquinhos a Remos.

Este é um evento que, de acordo com o convite, "o mundo da navegação há muito que suspirava", e que agora regressa ao Campo Grande, este sábado, dia 16 e setembro, pelas 15h00.

As inscrições são gratuitas, mas a organização aconselha quem está interessado em inscrever-se a fazê-lo o quanto antes através deste link.

A competição está aberta a qualquer um: "delícias do mar, mergulhadores, pescadores, nadadores, pessoas que respiram em geral", e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade. O objetivo é navegar vestido a rigor, da forma mais original numa pequena embarcação a remos.

A organização do evento está a cargo da Cego Surdo e Mudo, e no final será entregue um troféu à equipa vencedora.