Facto desavergonhadamente tendencioso: adoro Martin Scorsese (ou Marty como lhe chamam os amigos dos quais eu lamentavelmente não faço parte). Mas sabem quem nunca achou muita piada às mafiosices do ícone da Little Italy de Nova Iorque? A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Ou assim parece, pois Taxi Driver (1976), Toiro Enraivecido (1980) ou Tudo Bons Rapazes (1990), só para citar alguns, ficaram a ver navios (ou, neste caso, estatuetas) passar.

Foram precisos quase 40 anos (!) de atividade para que um dos seus trabalhos lhe valesse um Óscar — e logo um que soube a consolação de carreira, não fosse acontecer-lhe qualquer coisa entretanto. Porque sim, ninguém me convence que, em 2150, quando alguém estiver a bisbilhotar a sua filmografia vai pensar que o responsável pelas estatuetas da sua carreira é The Departed — Entre Inimigos (2006).

Isto é, naturalmente, uma situação que não me cai no goto. Mas há mais. (Ou se há.) O cérebro deste não esquece que Apocalypse Now (1979) perdeu o Óscar para o Kramer vs Kramer (1979). Porque neste último, apesar de ser para lá de bom e ter dado o primeiro Óscar a Meryl Streep, o realizador não teve de enfrentar, durante a rodagem, umas pequenas nuances como um tufão, um coração enfraquecido de um atores principais ou lidar com um Marlon Brando particularmente difícil (e gordito). Francis Ford Cappola, por outro lado, teve. E para além de estar no centro de um autêntico filme enquanto realizava um, perdia a sanidade mental e caminhava a passos largos para a bancarrota ao injetar o próprio capital de forma desenfreada na produção. Foi um projeto ao qual dedicou o corpo, alma e tudo aquilo que a condição humana permite dar. Mais: um tem uma grandiosa Cavalgada das Valquírias e o outro não. Pananana pam, panana pammm, pananana pammmm!

Porém, há facadinhas nas costas mais recentes. Como por exemplo O Pianista (2002) estar nomeado e ganhar o Chicago (2002). Este é daqueles casos que não se percebe e um dos piores. Quer dizer, minto. Acabei de lembrar que A Paixão de Shakespeare (1998) ganhou Óscar para Melhor Filme (e mais outros seis).

Agora, dizem-me: Mas é mau, Abílio? Pois, obviamente que não. Só que é preciso avivar a memória que a fita que ficou apeada num areal francês na Normandia foi uma tal de O Resgate do Soldado Ryan (1998). E que tantos anos depois consegue-se finalmente ter uma noção daquilo que era o poder e a máquina Harvey Weinstein (produtor e distribuidor de Shakespeare) naquela época. (Não obstante, aos que não concordam comigo neste ponto, para apaziguar as águas, relembro que teremos sempre o Óscar de Colisão (2004) — cujo realizador, Paul Haggis, exibe na fotografia de ilustração deste artigo.)

E, caríssimos leitores, estes são tão somente daqueles "males" que vêm à cabeça dum tipo jovem e que não estica assim tanto o baú das recordações nos recônditos do seu cérebro, até porque exemplos destes não faltam. Mas, se até Citizen Kane (1941) não ganhou na categoria de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Ator, será que valerá a pena qualquer lamento? Todavia, a missão deste artigo tem de prosseguir.

Assim sendo, incumbido este rapaz de apurar junto da redação as irritações dos demais com as escolhas passadas dos membros da Academia, em vésperas de nova cerimónia de entrega de estatuetas douradas, seguem-se algumas indignações coletivas que deram pano para acesas conversas no rescaldo dos Óscares.

Ora, não só porque se trata de uma pessoa que fica com as antenas no ar quando percebe que se fala em pirataria (de filmes ou séries) quando está presente na sala, mas também para respeitar a hierarquia aqui da casa, a primeira opinião recolhida é a de Rute Sousa Vasco, publisher da MadreMedia (empresa responsável pela gestão editorial do SAPO24). E digamos que é bem peremptória quanto àquilo que se passou há uma mão cheia de anos, mais concretamente em 2013. Dou uma pista: é uma aliada na frente de batalha sobre aquilo que é (vá, não é, mas devia de ser) conhecido no mundo do cinema como o período (1967-2006) da Iniquidade Tirânica ao Marty.

Vamos lá a um pouco de haters gonna hate,

Cinco anos volvidos, continuo sem me conformar com a não atribuição do Óscar de melhor filme ao Lobo de Wall Street (2013). Conheço razoavelmente todos os argumentos, sei que foi um daqueles anos em que a disputa era mesmo renhida e não guardo qualquer rancor ao 12 Anos Escravo (2013), que levou a estatueta para casa. Havia ainda Golpada Americana (2013) e O Clube de Dallas (2013) para baralharem as contas.

Mas a insanidade ali retratada que socou a vida de milhões de pessoas e a performance extraordinária de Di Caprio + os 30 segundos inesquecíveis de Mathew McCounaghey tornam o Lobo um filme de época inesquecível. Mais difícil ainda quando não estava esquecido o trauma de 2003, ano em que a mesma parelha realizador-protagonista, Martin Scorcese/Leonard Di Caprio, também não levou a estatueta com o Gangs de Nova Iorque (2002) numa edição em que a competição não era assim tão cerrada (o melhor filme foi Chicago).

Talvez lamente ainda mais que DiCaprio não tenha ganho o Óscar de Melhor Ator que levaria dois anos depois por The Revenant: O Renascido (2015), que não ficará para a história, mas isso é outra conversa.

Eu bem tinha avisado que se tratava duma aliada. Se bem que a porca torce (um bocadinho) o rabo, já que aqui a opinião a modos que se divide aqui: aprecio bastante o trabalho de Steve McQueen desde que este me apresentou o mundo das prisões da Irlanda do Norte em Fome (2008). Porém, a escolha de pender para o lado do Escravo ou do Lobo, é uma que não tira o sono. Oxalá fossem todas assim. Avançando, no entanto.