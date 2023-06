O Primavera Sound Madrid cancelou os concertos desta quinta-feira devido ao mau tempo provocado pela depressão Óscar, condição atmosférica essa que também tem afetado deste ontem o Porto, onde decorre a 'versão portuguesa' do festival.

Para já, no entanto, a organização do Primavera Sound Porto vai manter o segundo dia do espetáculo, apesar dos rumores que começaram a surgir nas redes sociais, como confirmou ao SAPO24 fonte da organização, salientando, porém, que irão estar atentas ao "desenvolvimento do mau tempo".

Rosalía, Bad Religion, Fred Again.. e Arlo Parks são alguns dos principais nomes para o segundo dia do Primavera Sound Porto, que tem por 'hábito' decorrer sob condições atmosféricas adversas.

As portas, essas, abriram pelas 16:00.