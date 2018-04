De acordo com a ArtFairs, entidade espanhola que organiza a feira, e que fez hoje a apresentação aos jornalistas, em Lisboa, o tema desta primeira edição será “o compromisso tecnológico e meio-ambiental, como ponto de partida na criação contemporânea”.

Daniel Silvo, um dos membros da direção artística do certame, disse à agência Lusa que esta feira não pretende fazer concorrência à ARCOlisboa, mas sim “constituir-se como um complemento, com um perfil de galerias, também contemporâneo, de qualidade e internacional”.

A terceira edição da ARCOlisboa – Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa vai regressar este ano à Cordoaria Nacional, no mesmo período, com 71 galerias de arte contemporânea de 14 países.

“Nós somos diferentes e seremos um complemento”, apontou Daniel Silvo, comissário e artista, acrescentando que a ideia é aproveitar os visitantes da ARCOlisboa, interessados em arte e apresentar mais uma oferta no mesmo setor.

A empresa espanhola ArtFairs organiza a JustMad — Feira Internacional de Arte Emergente desde há nove anos, em Madrid, uma feira de arte contemporânea internacional que recebe cerca de 20 mil visitantes por ano e tem a participação regular de quatro a seis galerias portuguesas, disse à Lusa Daniel Silvo.

Lisboa não será a primeira internacionalização da JustMad, já que, em 2012, organizaram uma feira de arte contemporânea em Miami, nos Estados Unidos.

Aposta forte da JustLX serão iniciativas artísticas no continente africano, com uma secção coordenada pela artista Gloria Oyarzábal, que irá colocar em destaque as propostas de artistas e galerias em África.