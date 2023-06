O filho mais novo do rei do Reino Unido, o príncipe Harry, e a mulher, Meghan Markle, abandonaram a última casa que tinham no Reino Unido, a Frogmore Cottage, dentro do terreno do Castelo de Windsor, sendo que a propriedade voltou a ser administrada pela coroa britânica.

A informação é avançada pelo canal britânico SkyNews, que cita uma conferência de impressa anual dada pelos representantes do Sovereign Grant, o órgão responsável por administrar as propriedades e finanças reais.

Neste evento, Michael Stevens, o responsável da Privy Purse, um meio de financiamento atribuído à monarquia fruto das suas propriedades, sublinhou que: "Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex desocuparam Frogmore Cottage".

"Não entraremos em detalhes sobre estes acordos", disse ainda, e destacou que "é seguro dizer que, como foi dito anteriormente, o duque e a duquesa pagaram as despesas incorridas pelo Sovereign Grant relativamente à renovação da Frogmore Cottage, deixando assim a Coroa com um património bastante melhorado".

Recorde-se que a propriedade sofreu uma renovação que custou 2,7 milhões de euros (2,4 milhões de libras) em 2019, antes da mudança dos duques para a propriedade. Entretanto, estes viveram aí apenas durante seis meses antes de anunciarem que iriam deixar de trabalhar a tempo inteiro para a família real.

Sublinha-se ainda que atualmente o príncipe e a mulher, também conhecidos como Duques de Sussex, residem com os filhos, príncipe Archie e princesa Lilibet, em Montecito, no estado norte-americano da Califórnia.