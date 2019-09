Desde as suas origens que o rock n' roll anda de mãos dadas com a revolução. Até porque o rock n' roll foi uma revolução em si, uma pedrada no charco da América conservadora e segregada dos anos 40 e 50, não só pela sua sonoridade – o blues “negro” misturado com a country “branca” – mas também pelas suas figuras, começando com Elvis Presley e passando nas décadas subsequentes pelos Beatles, pelos MC5, por Jimi Hendrix, pelos Pink Floyd de “The Wall” e pelos Sex Pistols. Os anos 80, dominados culturalmente pelos yuppies e pelo capitalismo com mão de ferro de Ronald Reagen e Margaret Thatcher, levaram o rock a vender-se e a perder a necessidade de combate, a reformar-se e a dar lugar aos sintetizadores, à dança, à alienação. Era preciso algo fresco. Algo novo.

Dessa vontade nasceram os Rage Against the Machine (RAtM), provavelmente a banda mais despudoradamente política da história do rock mainstream (isto é, do rock que chegou até às massas, que não se perdeu em nichos punk como, por exemplo, o dos Crass ou dos Aus-Rotten, bem mais políticos que os RAtM). Bastou um álbum, homónimo, e uma canção, 'Killing in the Name', para que o quarteto formado por Zack De La Rocha (frontman e rapper), Tom Morello (guitarrista), Tim Commerford (baixista) e Brad Wilk (baterista) voltasse a instalar o medo no coração do grande capital: estava ali uma banda que queimava a bandeira norte-americana em palco, que invadia a Bolsa de Valores de Nova Iorque só para gravar um videoclip, que apoiava, de forma explícita, grupos de extrema-esquerda como o Exército Zapatista de Libertação Nacional ou o Sendero Luminoso. E, o que era pior: fazia-o em direto na MTV.

O facto de os RAtM se posicionarem contra o capitalismo e os grandes conglomerados empresariais, ao mesmo tempo que os seus discos eram vendidos em grandes cadeias retalhistas e editados por gigantes como a Sony, valeu-lhes algumas acusações de hipocrisia. Mas nem isso levou a banda a dar um passo atrás. “Quando se vive numa sociedade capitalista, a informação passa por canais capitalistas. Não estamos interessados em pregar aos convertidos. É fixe tocar em casas ocupadas por anarquistas, mas também é fixe poder chegar às pessoas com uma mensagem revolucionária”, explicou à altura Morello.

Porém, a mensagem revolucionária acabaria por se esfumar com a viragem do milénio. Problemas internos levaram os RAtM a separar-se, ficando Zack De La Rocha de um lado e os restantes membros do outro. Daqui nasceriam os Audioslave, grupo que juntava Morello / Commerford / Wilk a Chris Cornell, e que foi matando algumas das saudades, mesmo que a sua música não fosse tão politicamente forte quanto a dos RatM. O anúncio de uma reunião, em 2007, ainda fez erguer muitos punhos esquerdos, mas acabou por resultar em nostalgia e não em progresso. Até 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, levando Morello a reagir; se o seu MC anterior não queria voltar ao grupo, poderia sempre arranjar dois.

É daqui que nascem os Prophets of Rage, supergrupo formado pela secção instrumental dos RAtM e por dois rappers que também guardam, dentro de si, um verdadeiro espírito revolucionário: Chuck D (que, com os Public Enemy, incendiou palcos no final dos anos 80 e 90) e B-Real (voz nos Cypress Hill e um dos primeiros grandes rappers latino-americanos). “Somos uma força de elite de músicos revolucionários, determinados a enfrentar de frente esta montanha de tretas em ano de eleições”, afirmou Morello aquando da crianção da banda.

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

Desde 2016, os Prophets of Rage já editaram um LP, homónimo (e há outro a caminho), um EP e um par de singles. Isto no que a originais diz respeito; em palco, o grupo vai buscar temas de cada uma das suas outras bandas, apoiando-se sobretudo nas canções dos RatM mas não esquecendo os Public Enemy, os Cypress Hill ou até mesmo os Audioslave. Isso mesmo confirmou-o o público português em Vilar de Mouros, onde a banda se estreou no passado mês de agosto.

“Estivemos todos em bandas que tentaram fazer a diferença, dizer a verdade, e é também isso que estamos a fazer hoje”

A ideia de “supergrupos” é sempre um tónico para os fãs, uma espécie de LEGO melómano: que poderá resultar da junção de algumas mentes e músicos brilhantes? Muitas vezes, a conclusão desaponta, mas com os Prophets of Rage temos exatamente aquilo que nos prometeram: uma manifestação feérica contra o atual estado de coisas. Perguntamos, tendo essa primeira ideia em mente, se este “supergrupo” é mais revolucionário que os RatM, os Public Enemy ou os Cypress Hill individualmente, e a resposta a isso é-nos dada por Chuck D: “sentimos que, com o estado atual de coisas, o que temos vindo a fazer nestes últimos três anos é mais necessário que nunca”. “Estivemos todos em bandas que tentaram fazer a diferença, dizer a verdade, e é também isso que estamos a fazer hoje”, completa Tim Commerford.