Um quadro de Paula Rego, intitulado "A Ilha do Tesouro", e três óleos de Júlio Pomar (1926-2018) vão ser leiloados nos dias 18 e 19 de julho, em Lisboa, pelo Palácio do Correio Velho, anunciou hoje a leiloeira.

De acordo com a leiloeira, serão apresentados 624 lotes neste leilão de Antiguidades e Arte Moderna e Contemporânea, a partir das 19:30.

"A Ilha do Tesouro", de Paula Rego, pintado em 1972, em técnica mista com colagens sobre tela, com dimensões aproximadas de 120 por 120 centímetros, leva uma estimativa mínima de 200 mil euros.

De Júlio Pomar, artista morto em maio deste ano, vão a leilão três óleos sobre tela: "Casamento" (1961), com licitação de base de 100 mil euros, "Entrada de Touros" (1963), com 80 mil euros, e "Un Taureau dans une Coquille" (1984), nos 40 mil euros.

As obras vão estar em exposição no sábado, das 10:00 às 20:00, e a 16 e 17 de julho, entre as 15:00 e as 21:00.

No leilão serão ainda apresentadas antiguidades como jarras em porcelana chinesa e cadeiras indo-portuguesas, e ainda joias e pratas.